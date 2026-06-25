Йоханнес Клебо рассказал, почему стал болельщиком «Манчестер Юнайтед»

11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о своей любви к английскому футбольному клубу «Манчестер Юнайтед».

«Болеть за «Манчестер Юнайтед» я начал рано, когда там ещё был [Уле-Гуннар] Сульшер. Это была лучшая в то время команда, поэтому всё получилось естественно.

В лыжах [моим кумиром] был Петтер Нортуг, когда в 2006 году он начал выигрывать. В футболе – Криштиану Роналду, так как я всегда являлся болельщиком «МЮ», а он был там своего рода звездой. Равнялся на него».

Также Клебо поделился воспоминанием о единственном посещении домашнего стадиона «Манчестер Юнайтед» – «Олд Траффорд».

«Это игра, которую я запомню навсегда. К сожалению, не в положительном смысле. Это был подарок от моего крёстного. Мы сходили на матч между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», и «Юнайтед» проиграл со счётом 1:6. Все знают этот матч, потому что у Балотелли был момент, когда он поднял футболку, а под ней было написано «Почему всегда я?». Это был тяжёлый день для меня как для болельщика «Манчестер Юнайтед», но в то же время я запомню его навсегда, потому что все знают ту игру», – приводит слова Клебо The Athletic.