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«Все этого ждали». Никита Филиппов — о включении индивидуальной гонки в программу ОИ-2030

«Все этого ждали». Никита Филиппов — о включении индивидуальной гонки в программу ОИ-2030
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Серебряный призёр Олимпиады 2026 года в Милане, призёр этапов Кубка мира российский ски-альпинист Никита Филиппов отреагировал на включение индивидуальной гонки в ски-альпинизме в программу Олимпийских игр – 2030 во Французских Альпах.

«Ски-альпинизм на Олимпийских играх – 2030! В трёх гонках!

Спринт, эстафета и индивидуальная (добавили королевскую гонку в скимо!). Очень рад включению. Все этого ждали. А то говорили, что спринт – искусственно созданная гонка! Теперь увидите настоящий горный ски-альпинизм в 2030-м.

Надеюсь, конечно, что его не превратят в безопасное передвижение по кругам вместо преодоления горных перевалов и крутых спусков вне трассы. Ну что, перестраиваться мне со спринта на универсального атлета (спринт + дистанционщик)?

P. S: архивное фото, как летим с Олимпийских игр – 2026 в Россию», – написал Филиппов в своём телеграм-канале.

Фото: Личный архив Никиты Филиппова

Фото: Личный архив Никиты Филиппова

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