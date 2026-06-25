Савелий Коростелёв сообщил, что собирается изучить вопрос получения гранта от МОК

Победитель Кубка России – 2024/2025, призёр этапа Кубка мира 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв сообщил, что собирается изучить вопрос возможности получения гранта от Международного олимпийского комитета (МОК).

«Только недавно об этом узнал. Буду узнавать, что это такое и с чем его едят», – приводит слова Коростелёва ТАСС.

Ранее глава комиссии спортсменов МОК Пау Газоль сообщил, что каждый участник Олимпийских игр, начиная с Игр-2026, сможет подать заявку на грант размером $ 10 тыс.

Савелий Коростелёв принимал участие в Олимпиаде-2026, где его лучшим результатом стало четвёртое место в скиатлоне. Савелий и Дарья Непряева стали единственными российскими лыжниками, которые были представлены на Играх-2026, они принимали участие в соревнованиях в нейтральном статусе.