Французские и норвежские лыжники поделились прогнозом на матч своих сборных на ЧМ-2026

Известные французские и норвежские лыжники поделились прогнозами на матч группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 между своими национальными командами. Встреча 3-го тура состоится сегодня, 26 июня. Опрос опубликовала пресс-служба Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) у себя на странице в соцсети.

Виктор Ловера: «У них есть лыжные гонки, у нас футбол… Мы все знаем, как это закончится. Конечно, за Францию».

Ларс Хегген: «Думаю, Норвегия заберёт победу – 2:1».

Люка Шанава: «Не знаю, какой будет счёт, но, надеюсь, победим мы с отрывом, чтобы отыграться за прошлую зиму. Давайте скажу, что будет 3:1 в пользу Франции».

Андреас Рее: «3:2. Хет-трик Холанда!»

Харальд Амундсен: «2:2».

Кристин Фоснес: «Определённо, это важный день. Норвегия разгромит Францию со счётом 3:1».

Уго Лапалус: «Сумасшедшие 3:1! Поедим сегодня сёмги, ха-ха».

Леони Перри: «Предсказываю победу [Франции] 2:1. Думаю, матч будет плотным, но я уверенна в наших «синих» (les bleus — неофициальное название французской футбольной сборной. — Прим. «Чемпионата»)».

Эмиль Иверсен: «2:2».

Матис Делож: «2:1, Франция».