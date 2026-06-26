«Изоляцию России следовало бы продолжить». Коркатти — о возможном допуске россиян в спорт

Президент лыжной ассоциации Финляндии (Hiihtoliitto) Сирпа Коркатти прокомментировала возможное возвращение российских спортсменов на международные соревнования после поправок в Олимпийскую хартию.

«Наше мнение ни в коей мере не изменилось. Мы считаем, что изоляцию России от спорта следовало бы продолжить. Мы не видим причин для этой отмены и не собираемся опускать руки, но похоже, что большинство уже начинает быть готовым к этим переменам», – приводит слова Коркатти финская телерадиокомпания YLE.

На последней сессии Международного олимпийского комитета (МОК) были приняты поправки в Олимпийскую хартию, касающиеся обеспечения политической нейтральности и защиты спортсменов от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния.