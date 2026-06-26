Йоханнес Клебо примет участие в Топпидреттсвеке

11-кратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо рассказал, почему будет участвовать в Топпидреттсвеке – летнем фестивале лыжероллерных многодневок.

«Для меня Топпидреттсвека – это приятная и важная часть тренировочного периода перед началом лыжного сезона. Очень важно немного посоревноваться, чтобы проверить свой уровень подготовки.

Это также замечательная традиция, которую я очень ценю. Не только приятно быть её частью, но это ещё и хорошая реклама региона, с которым у меня тесные связи. Ауре, Хитра и Тронхейм – прекрасные места и отличный повод встретиться во время предстоящей Топпидреттсвеки», – приводит слова Клебо Langrenn.

Фестиваль пройдёт с 21 по 23 августа в Норвегии.