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Кристине Шистад отказалась от участия в собственном детском лагере

Кристине Шистад отказалась от участия в собственном детском лагере
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Норвежская лыжница Кристине Шистад не примет участия в ежегодном летнем лыжном лагере для детей Skistads Sommerskiskole.

Ранее Шистад была соорганизатором лагеря и лично проводила занятия для детей. Теперь же мероприятие полностью перешло под эгиду лыжного клуба Konnerud IL.

«Мы вынуждены сообщить, что Кристине Шистад не сможет принять участие. Она изменила свой план тренировок на сезон и по этой причине не посетит летнюю школу.

Мы с пониманием отнесёмся к тому, если из-за этого кто-то из зарегистрированных участников больше не захочет приезжать. Поэтому мы открываем возможность аннулировать заявку: отправьте нам электронное письмо до 1 июля и вам полностью вернут уплаченные деньги», — приводит письмо для участников Langrenn.

Сам лагерь для детей 6-14 лет, который в прошлом году собрал около 100 участников, решено не отменять. Он пройдёт с 10 по 12 августа на базе клуба Konnerud IL, но уже без участия Шистад — теперь он будет называться Konnerud Sommerskiskole.

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