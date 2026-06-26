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«Это ни к чему меня не приблизило». Андерсен – об изменениях в подготовке к сезону

«Это ни к чему меня не приблизило». Андерсен – об изменениях в подготовке к сезону
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Чемпион мира среди юниоров в лыжных гонках норвежец Ивер Тильдхейм Андерсен рассказал о целях на сезон и изменениях в подготовке.

«Я невероятно благодарен за доверие и поддержку со стороны клуба Rustad IL. Клуб показал, что верит в это сотрудничество и готов меня поддержать. Это очень многое для меня значит.

50 км на Чемпионате мира в Фалуне — это главная цель на зиму, поэтому замысел состоит в том, чтобы еще больше сосредоточиться именно на этом виде. Однако попасть в этот состав будет непросто. Но, будучи вне сборной, важно проявить себя и оказаться на Кубке мира как можно раньше, чтобы получить преимущество.

Думаю, мне следовало больше сосредоточиться на коньковом ходе, вместо того чтобы чрезмерно вкладываться в классику. Увы, это ни к чему меня не приблизило», – приводит слова Андерсена Langernn.

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