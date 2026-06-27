Расписание второго этапа Кубка России по лыжероллерам

Стало известно расписание гонок второго этапа Кубка России по лыжероллерам в Челябинске.

Второй этап Кубка России по лыжероллерам, Челябинск, 11 июля, суббота, мск:

9:00. Спринт, свободный стиль. Квалификации (мужские и женские)

11:00. Спринт, свободный стиль. Финалы (мужские и женские)

Второй этап Кубка России по лыжероллерам, Челябинск, 12 июля, воскресенье, мск:

8:30. Масс-старт, свободный стиль. Женщины

10:00. Масс-старт, свободный стиль. Мужчины

Первый этап Кубка России по лыжероллерам прошёл в Заинске (Республика Татарстан) с 11 по 14 июня. В спринтах победителями стали Екатерина Кипяткова (Санкт-Петербург) и Евгений Багрев (Воронежская область), в масс-старте: Екатерина Кипяткова (Санкт-Петербург) и Андрей Краснов (Санкт-Петербург).