Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Расписание второго этапа Кубка России по лыжероллерам

Расписание второго этапа Кубка России по лыжероллерам
Комментарии

Стало известно расписание гонок второго этапа Кубка России по лыжероллерам в Челябинске.

Второй этап Кубка России по лыжероллерам, Челябинск, 11 июля, суббота, мск:

  • 9:00. Спринт, свободный стиль. Квалификации (мужские и женские)
  • 11:00. Спринт, свободный стиль. Финалы (мужские и женские)

Второй этап Кубка России по лыжероллерам, Челябинск, 12 июля, воскресенье, мск:

  • 8:30. Масс-старт, свободный стиль. Женщины
  • 10:00. Масс-старт, свободный стиль. Мужчины

Первый этап Кубка России по лыжероллерам прошёл в Заинске (Республика Татарстан) с 11 по 14 июня. В спринтах победителями стали Екатерина Кипяткова (Санкт-Петербург) и Евгений Багрев (Воронежская область), в масс-старте: Екатерина Кипяткова (Санкт-Петербург) и Андрей Краснов (Санкт-Петербург).

Материалы по теме
Йоханнес Клебо примет участие в Топпидреттсвеке
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android