Стало известно, кого из российских спортсменов чаще проверяли на допинг в 2026 году

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по май 2026 года тестировало чаще других лыжницу Алину Пеклецову и легкоатлетку Кристину Любушкину, специализирующуюся в спортивной ходьбе. Об этом сообщает ТАСС.

В первые пять месяцев года РУСАДА проверило на допинг Пеклецову и Любушкину по пять раз. По четыре раза за этот же период были протестированы 27 отечественных спортсменов. Всего за пять месяцев проверку прошли 3285 атлетов.

Алине Пеклецовой 20 лет. Она является обладательницей Кубка России по лыжным гонкам. В начале года Алине было отказано в получении нейтрального статуса.

Кристине Любушкиной 30 лет. Её лучшим результатом в карьере является третье место на дистанции 20 км на чемпионате России 2026 года.