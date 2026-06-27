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«Больше никаких последствий от травмы плеча и чего-либо ещё». Сван — о состоянии здоровья

«Больше никаких последствий от травмы плеча и чего-либо ещё». Сван — о состоянии здоровья
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Олимпийская чемпионка 2026 года в личном спринте классическим стилем шведская лыжница Линн Сван рассказала, что впервые за долгое время тренируется без боли и травм.

«Больше никаких последствий от травмы плеча, сотрясения мозга и чего-либо ещё. Это будет новый опыт, мне нужно будет просто адаптироваться к тем нагрузкам, которые я смогу переварить, а не к тому, как поведёт себя травмированная часть тела.

Думаю, что период травм пошёл мне на пользу. Благодаря ему я смогла попробовать новые подходы к тренировкам и найти золотую середину в своём дальнейшем развитии. Конечно, травма не гарантирует полного выздоровления, но иногда полезно пройти этот путь», – приводит слова Сван SVT.

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