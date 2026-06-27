Видео: Петтер Нортуг поддерживает сборную Норвегии по футболу

Обладатель двух золотых медалей Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг поддержал сборную Норвегии по футболу за несколько часов до начала заключительного матча группы I Норвегия — Франция на чемпионате мира — 2026 по футболу.

Сборная Норвегии уступила французам со счётом 1:4. У Франции хет-триком отметился Усман Дембеле, а также один мяч забил Дезире Дуэ, в составе норвежской сборной отличился Тело Осгор.

Сборная Норвегии вышла в плей-офф турнира, заняв второе место в квартете I. В 1/16 финала норвежские футболисты сыграют со сборной Кот-д’Ивуара. Встреча запланирована на 30 июня.