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Видео: Петтер Нортуг поддерживает сборную Норвегии по футболу

Видео: Петтер Нортуг поддерживает сборную Норвегии по футболу
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Обладатель двух золотых медалей Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг поддержал сборную Норвегии по футболу за несколько часов до начала заключительного матча группы I Норвегия — Франция на чемпионате мира — 2026 по футболу.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 4
Франция
0:1 Дембеле – 7'     0:2 Дембеле – 20'     1:2 Осгор – 21'     1:3 Дембеле – 32'     1:4 Дуэ – 90+4'    

Сборная Норвегии уступила французам со счётом 1:4. У Франции хет-триком отметился Усман Дембеле, а также один мяч забил Дезире Дуэ, в составе норвежской сборной отличился Тело Осгор.

Сборная Норвегии вышла в плей-офф турнира, заняв второе место в квартете I. В 1/16 финала норвежские футболисты сыграют со сборной Кот-д’Ивуара. Встреча запланирована на 30 июня.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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