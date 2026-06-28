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Наталья Терентьева показала, как тренируется с дочкой Василисой

Наталья Терентьева показала, как тренируется с дочкой Василисой
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 российская лыжница Наталья Терентьева (Непряева) в социальных сетях опубликовала видео, где показала силовую с дочкой Василисой.

Терентьева замужем за обладателем двух бронзовых медалей Олимпийских игр в Пекине Александром Терентьевым. В ноябре 2025 года стало известно, что Терентьевы ожидают пополнения в семье. 28 апреля в семье родился второй ребёнок.

Терентьева — олимпийская чемпионка в эстафете (2022), трёхкратный призёр Олимпийских игр, трёхкратный призёр чемпионатов мира, обладательница «Большого хрустального глобуса» (2021/2022), победительница общего зачёта многодневной гонки «Тур де Ски» (2021/2022).

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