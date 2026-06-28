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Йонна Сундлинг планирует выступить на ОИ-2030

Йонна Сундлинг планирует выступить на ОИ-2030
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Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Йонна Сундлинг заявила, что переходит на личный тренировочный график ради возможности попасть на Олимпийские игры 2030 года.

31-летняя Сундлинг пропустит начало сезона-2026/2027 и будет работать по индивидуальному плану вне национальной команды.

«Если никогда не попробую тренироваться по-новому, буду жалеть. Очень верю в индивидуально адаптированные тренировки и хочу посмотреть, как далеко смогу развиться. Мне хочется продолжать выступать и попасть на Олимпиаду 2030 года», — приводит слова Сундлинг Östersunds-Posten.

Йонна Сундлинг подчеркнула, что решение уйти из сборной не связано с конфликтами или обидой на федерацию.

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