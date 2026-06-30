«Как я мог забыть?» Норвежский лыжник — о том, что хотел болеть за Италию на ЧМ-2026

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен попал в курьёзную ситуацию, раскрыв, за кого хотел болеть на чемпионате мира 2026 года по футболу в США, Канаде и Мексике. Спортсмен заранее приобрёл футболку сборной Италии и находился в ожидании того, как будет поддерживать эту национальную команду на турнире, однако в интервью вспомнил, что итальянцы не отобрались на мундиаль.

«Чёрт! Италия же не вышла на чемпионат мира! Как я мог об этом забыть? Наверное, там сейчас и до футбола никому нет дела», — приводит слова Иверсена NRK.

Отметим, что сборная Норвегии, в отличие от итальянской команды, смогла пробиться на чемпионат мира 2026 года и вышла из группы. Сегодня, 30 июня, норвежцы сыграют с Кот-д'Ивуаром в 1/16 финала мирового первенства.