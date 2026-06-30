Йоханнес Клебо номинирован на награду ESPN благодаря своему олимпийскому рекорду

11-кратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо получил номинацию на премию от североамериканского телеканала ESPN в категории «Лучшее рекордное выступление». Об этом сообщает NRK.

Клебо — один из четырёх претендентов на награду, его номинация стала возможной благодаря выступлению норвежца на Олимпийских играх 2026 года в Италии, где он стал обладателем шести из шести возможных золотых медалей.

Другие претенденты на награду за «Лучшее рекордное выступление» — игрок НФЛ Майлз Гарретт, софтболистка Меган Грант и марафонец Себастьян Саве.

Вручение премии состоится в июле 2026 года. В прямом эфире церемонию покажет телеканал ABC.