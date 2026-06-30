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Швед Стефан Томсон стал главным тренером сборной Канады по лыжным гонкам

Швед Стефан Томсон стал главным тренером сборной Канады по лыжным гонкам
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Шведский специалист Стефан Томсон стал главным тренером сборной Канады по лыжным гонкам.

«Приятно возглавить программу с таким огромным потенциалом. В Канаде талантливые лыжники, преданные своему делу тренеры и отличная система поддержки. С нетерпением жду возможности тесно сотрудничать с ними, чтобы создать среду, в которой местные лыжники смогут постоянно соревноваться с лучшими спортсменами в мире», – приводит слова Томсона Langrenn.

Ранее Стефан работал с женской сборной Швеции по лыжным гонкам. Это сотрудничество прекратилось, однако специалист продолжит работать личным тренером двукратной олимпийской чемпионки Йонны Сундлинг.

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