«Зима — наш источник дохода». Диггинс выразила переживания по поводу изменения климата

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 в командном спринте американская лыжница Джессика Диггинс выразила переживания по поводу изменения климата и глобального потепления.

«Мы это видим и ощущаем. Как лыжники, ощущаем это в первую очередь. Замечаем, что зима меняется, потому что это наш источник дохода, и мы от него зависим. Когда видим эти изменения, это вызывает у нас большую тревогу и беспокойство. И я бы сказала, что наблюдаем это на каждой арене по всей Европе и в Скандинавии.

Когда в тех местах, где можно было ожидать суровую зиму — как, например, во время чемпионата мира в Тронхейме — выпадает очень много осадков, это вызывает серьёзную обеспокоенность. А ведь в Норвегии был по конец февраля (имеется в виду чемпионат мира в Тронхейме 2025 года. — Прим. «Чемпионата»), — приводит слова Диггинс Nettavisen.