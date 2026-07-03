«Один из самых тяжёлых периодов в моей карьере». Амундсен — об ОИ-2026

Чемпион мира по лыжным гонкам в эстафете 4×7,5 км норвежец Харальд Эстберг Амундсен рассказал, что первые в карьере Олимпийские игры стали для него разочарованием. На Играх-2026 норвежец не завоевал ни одной медали. В спринте он стал 14-м, в гонке на 10 км с раздельным стартом — четвёртым, а в скиатлоне — шестым.

«К сожалению, Олимпиада прошла не так, как хотелось, и для меня это стало большим спадом. Ментально это один из самых тяжёлых периодов в моей карьере на сегодняшний день. Мне потребовалось время, чтобы принять, что тело не в порядке, и осознать, что Олимпиада пришлась слишком рано после болезни. Кроме того, Олимпиада проходит только раз в четыре года, и это труднее пережить.

Трудно сказать задним числом, было ли что‑то из того, что я делал перед Олимпиадой, неправильным, потому что болезнь может появиться, как бы осторожно ты ни действовал. Я следовал тренировочному плану после «Тур де Ски» с объёмной подготовкой в Шушене, а затем у меня была неделя соревнований с этапами Кубка мира в Гомсе. Эти гонки я включил в план как оптимальную подготовку к Олимпиаде, прежде чем мы должны были ехать на предстартовый сбор в Италию.

Недостаток тяжёлых соревнований и переездов в период подготовки в том, что организм разрушается и легче подхватить болезнь. На первой лыжной гонке я чувствовал себя хорошо, но там уже потерял шанс побороться за медаль. Проблема была в том, что тело не восстанавливалось так, как хотелось после тяжёлых гонок на Олимпиаде», — приводит слова Амундсена Langrenn.