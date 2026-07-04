«Главное событие в истории всего норвежского спорта». Нортуг — о матче Норвегии и Бразилии

Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам Петтер Нортуг поделился мнением о выступлении сборной Норвегии по футболу на чемпионате мира.

«Победа в матче с Кот-д’Ивуаром — исторический успех для Норвегии. Конечно, это был не лучший матч для некоторых игроков: Сёрлот немного потерялся, Холанд выглядел свежее в матчах группы. Одновременно с этим я увидел невероятную игру от того же Нусы или Патрика Берга. В какой-то момент было ощущение, что соперник перехватил инициативу, но в конце мы всё равно справились.

Теперь вся страна ждёт матча в воскресенье. Норвежцы верят, что наша сборная реально может выиграть у Бразилии. Мы ведь уже побеждали их во Франции в 1998 году. Сейчас наша команда ещё сильнее, а бразильцы точно нервничают перед встречей с Норвегией. Я видел их матч с Японией, и в первом тайме они выглядели не очень убедительно. Мы понимаем, что Бразилия очень сильна, но у нас точно есть все шансы. Этот матч точно главное событие в истории всего норвежского спорта», – приводит слова Нортуга Sport24.

Сборная Норвегии на чемпионате мира 2026 года вышла в 1/8 финaла, обыграв национальную команду Кот-д'Ивуара со счётом 2:1. В 1/8 финала норвежцы сыграют со сборной Бразилии завтра, 5 июля.