FIS исключила из пулов допинг-тестирования Устюгова, Сорину и Терентьеву

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) исключила из своих пулов допинг-тестирования российских лыжников Сергея Устюгова, Татьяну Сорину, Наталью Терентьеву, Яну Кирпиченко и Марию Истомину. Это следует из опубликованного на сайте FIS списка.

Под усиленным допинг-контролем FIS находятся:

Мужчины: Савелий Коростелёв, Александр Большунов, Андрей Ларьков, Артём Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Павел Соловьёв, Денис Спицов, Александр Терентьев, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Данила Карпасюк.

Женщины: Елизавета Бекишева, Лидия Горбунова, Арина Каличева, Евгения Крупицкая, Дарья Непряева, Ксения Шорохова, Екатерина Смирнова и Алиса Жамбалова.