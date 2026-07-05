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FIS исключила из пулов допинг-тестирования Устюгова, Сорину и Терентьеву

FIS исключила из пулов допинг-тестирования Устюгова, Сорину и Терентьеву
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Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) исключила из своих пулов допинг-тестирования российских лыжников Сергея Устюгова, Татьяну Сорину, Наталью Терентьеву, Яну Кирпиченко и Марию Истомину. Это следует из опубликованного на сайте FIS списка.

Под усиленным допинг-контролем FIS находятся:

Мужчины: Савелий Коростелёв, Александр Большунов, Андрей Ларьков, Артём Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Павел Соловьёв, Денис Спицов, Александр Терентьев, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Данила Карпасюк.

Женщины: Елизавета Бекишева, Лидия Горбунова, Арина Каличева, Евгения Крупицкая, Дарья Непряева, Ксения Шорохова, Екатерина Смирнова и Алиса Жамбалова.

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