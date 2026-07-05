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Йоханнес Клебо финишировал 10-м в 32-километровом трейле на Лофотенских островах

Йоханнес Клебо финишировал 10-м в 32-километровом трейле на Лофотенских островах
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11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо принял участие в беговом трейле HOKA Lofoten Skyrace. На дистанции 32 км с перепадом высот около 2000 м Клебо занял 10-е место, показав время 3:58.05, лыжник уступил победителю более 36 минут.

HOKA Lofoten Skyrace для 29-летнего Клебо стал первым опытом участия в настолько сложном горном забеге.

«32 километра и 1900 метров перепада высот в беговых кроссовках — это не то, что делаешь каждый день», — приводит слова Клебо Langrenn.

Также в трейле принимали участие сестра и отец Клебо. Ане Клебо смогла преодолеть дистанцию в 32 км за 4:44.54, а отец, Хокон Клебо — за 5:28.57.

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