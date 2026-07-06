Акито Ватабе обратился в МОК с просьбой не убирать лыжное двоеборье из программы Олимпиады

Чемпион мира и двукратный серебряный призёр Олимпиады двоеборец Акито Ватабе обратился к председателю комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) в письме с просьбой не убирать лыжное двоеборье из олимпийской программы. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Прекрасно понимаю, что олимпийская программа должна продолжать развиваться. Также понимаю, что одна только история не может служить оправданием для включения того или иного вида спорта в программу Олимпийских игр. Каждый вид спорта должен и впредь отражать современные ценности Олимпийского движения, в частности равенство, устойчивость, универсальность и актуальность для будущих поколений.

По этой причине хочу честно затронуть одну из важнейших проблем, с которой сталкивается лыжное двоеборье: равенство между женщинами и мужчинами.

Слишком долго наш вид спорта не предоставлял женщинам тех же возможностей, что и мужчинам. Женское лыжное двоеборье имеет гораздо более короткую историю по сравнению с мужским. Женский Континентальный кубок стартовал только в 2018 году, Кубок мира — в 2020-м, а женские соревнования на чемпионатах мира FIS по лыжным видам спорта — в 2021-м. Это означает, что развитие женского лыжного двоеборья было медленным не из-за недостатка потенциала, а потому, что возможность появилась слишком поздно.

Сегодня в лыжном двоеборье происходит исправление исторического дисбаланса. Мы извлекаем уроки из прошлого и предпринимаем конкретные шаги на пути к более справедливому будущему. Именно поэтому я с уважением считаю, что исключение лыжного двоеборья из олимпийской программы именно в этот момент не будет способствовать продвижению гендерного равенства. Напротив, это может лишить женское лыжное двоеборье той самой платформы, которая необходима для его развития.

Если путь к Олимпиаде исчезнет сегодня, следующее поколение девочек может лишиться мечты стать олимпийскими спортсменками по лыжному двоеборью ещё до того, как этот вид спорта получит справедливый шанс на развитие. Чтобы действительно расширить участие женщин, крайне важно сохранить место лыжного двоеборья в олимпийской программе и сохранить основу, на которой женский вид спорта сможет продолжать развиваться», – говорится в сообщении.