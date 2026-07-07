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Легков: решение МОК пока ничего не даёт — ближайшая Олимпиада только через четыре года

Легков: решение МОК пока ничего не даёт — ближайшая Олимпиада только через четыре года
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Олимпийский чемпион 2014 года российский лыжник Александр Легков отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) временно снять приостановку деятельности Олимпийского комитета России (ОКР) на международной арене.

«Допуск МОК глобально пока что ничего не даёт. Ближайшая Олимпиада (имеется в виду зимняя. – Прим. «Чемпионата») только через четыре года. Важно, чтобы наших спортсменов допустили до этапов Кубка мира, чтобы у них была возможность втянуться в мировой спорт, а к Олимпиаде быть в лучших кондициях. Судя по тому, что мы увидели на прошедшей Олимпиаде на примере Коростелёва и Непряевой, нашим спортсменам хватит двух-трёх месяцев, чтобы полностью адаптироваться и претендовать на наивысшие места», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Леонидом Рыбаковым.

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