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МОК исключил лыжное двоеборье из программы Олимпийских игр 2030 года

МОК исключил лыжное двоеборье из программы Олимпийских игр 2030 года
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Международный олимпийский комитет (МОК) исключил лыжное двоеборье из программы Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах. В качестве основной причины принятия такого решения указываются недостатки лыжного двоеборья по набору из 14 показателей популярности.

«Наша первая реакция — это неизбежное разочарование. Лыжное двоеборье входило в программу зимних Олимпийских игр с самой первой их редакции в 1924 году и является краеугольным камнем северных лыжных дисциплин на всех уровнях, особенно с точки зрения развития спортсменов.

Более того, эта дисциплина демонстрирует чёткий и ощутимый рост, а также всё более широкое международное участие в последние несколько лет благодаря включению женских соревнований.

Это очень тяжёлое решение для FIS и для наших национальных лыжных ассоциаций», — прокомментировал решение президент FIS Александр Оспельт.

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