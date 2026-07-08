В Федерации лыжных видов спорта Норвегии отреагировали на решение МОК по ОКР

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Роджер Финньорд прокомментировал решения Международного олимпийского комитета (МОК) временно снять приостановку деятельности Олимпийского комитета России (ОКР) на международной арене.

«Ничто не указывает на необходимость изменить наше отношение к участию российских спортсменов в Олимпийских играх с так называемыми полными правами. Мы принимаем решение МОК к сведению, однако федерация продолжит придерживаться чёткой позиции в отношении участия российских и белорусских спортсменов в лыжных видах спорта», – приводит слова Финньорда Adressa.

7 июля МОК временно снял приостановление деятельности ОКР, действовавшее с 12 октября 2023 года. Организация приняла такое решение, в том числе в связи с началом квалификационного периода как к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, так и к зимним юношеским Олимпийским играм 2028-го, и необходимостью обеспечения равного доступа к этим соревнованиям для всех спортсменов.