«Очень жаль, но это решение понятно». Крамер — о завершении карьеры Сергея Устюгова

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал завершение карьеры олимпийского чемпиона — 2022 в эстафете российского лыжника Сергея Устюгова.

«Мне очень жаль, но в то же время это решение понятно. Для меня он один из лучших универсалов за последние 12 лет, очень горд и благодарен за то, что имел честь быть его тренером в течение этого времени.

Великолепный человек и спортсмен. К сожалению, он не смог увенчать свою блестящую карьеру индивидуальной золотой медалью в 2018 году, так как МОК не пригласил его на зимние Олимпийские игры! Желаю Сергею и его семье всего наилучшего в будущем и надеюсь вскоре снова встретиться с ним лично», — приводит слова Крамера «РИА Новости Спорт».

Вчера, 7 июля, бывшая глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что 34-летний Устюгов завершил свою профессиональную карьеру. Ранее стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) исключила из своих пулов допинг-тестирования Устюгова.