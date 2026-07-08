«Резать вены я не планирую». Елена Вяльбе — о предстоящем заседании Совета FIS

Бывшая глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о предстоящем заседании Совета Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), на котором будет рассмотрен вопрос о критериях допуска россиян к международным стартам.

«Честно говоря, нет никаких ожиданий от предстоящего Совета FIS. Я просто отдаю себе отчёт о том, что, в случае принятия решения, с которым я не согласна, сделать ничего не получится. Биться об стену головой или резать вены я не планирую. Из-за этого просто жду решения от FIS», – приводит слова Вяльбе Sport24.

7 июля МОК временно снял приостановление деятельности ОКР, действовавшее с 12 октября 2023 года. Организация приняла такое решение, в частности, в связи с началом квалификационного периода как к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, так и к зимним юношеским Олимпийским играм 2028 года, и необходимостью обеспечения равного доступа к этим соревнованиям для всех спортсменов.