«Ну, бывает». Сергей Устюгов — о завершении карьеры

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете российский лыжник Сергей Устюгов подтвердил, что завершил свою профессиональную спортивную карьеру.

«Дорогие друзья, всем большой привет. Вчера вышла новость, что я завершил свою спортивную карьеру, и это правда. Так оно и есть. Давно я говорил и рассказывал в своём телеграм-канале об этом, но мне не верили. Вот и настал тот конец, да, я официально написал бумагу, чтобы меня исключили из пула, чтобы не приезжали тестировать, потому что это как бы сложно указывать информацию, тем более когда ты уже не находишься на сборах, а находишься больше с семьёй. Ну, бывает. Все заканчивают — и я закончил», — сказал Устюгов в видео, опубликованном в его телеграм-канале.