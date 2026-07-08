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«Ну, бывает». Сергей Устюгов — о завершении карьеры

«Ну, бывает». Сергей Устюгов — о завершении карьеры
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете российский лыжник Сергей Устюгов подтвердил, что завершил свою профессиональную спортивную карьеру.

«Дорогие друзья, всем большой привет. Вчера вышла новость, что я завершил свою спортивную карьеру, и это правда. Так оно и есть. Давно я говорил и рассказывал в своём телеграм-канале об этом, но мне не верили. Вот и настал тот конец, да, я официально написал бумагу, чтобы меня исключили из пула, чтобы не приезжали тестировать, потому что это как бы сложно указывать информацию, тем более когда ты уже не находишься на сборах, а находишься больше с семьёй. Ну, бывает. Все заканчивают — и я закончил», — сказал Устюгов в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

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