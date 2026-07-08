Сергей Устюгов объяснил, почему не объявил о завершении карьеры до рассказа Вяльбе

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете российский лыжник Сергей Устюгов раскрыл, почему не стал публично объявлять о своём уходе из профессионального спорта до того, как об этом сообщила бывший президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Почему я не сделал это официально и в сезон либо какой-то прощальной гонкой? Ну, я не хочу, чтобы многие расстраивались, в том числе и я. Хотелось уйти тихо, спокойно, но я так понял, это не получилось», — сказал Устюгов в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

О завершении карьеры Устюгова стало известно 7 июля, на следующий день лыжник подтвердил свой уход из спорта, сообщив, что ему тяжело было проходить постоянное допинг-тестирование, так как он стал больше времени проводить с семьёй.