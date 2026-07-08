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Свищёв сообщил, что вопрос о возвращении российских лыжников не поднимался на совете FIS

Свищёв сообщил, что вопрос о возвращении российских лыжников не поднимался на совете FIS
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Глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищёв рассказал, что на совете Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не поднимался вопрос о возвращении российских спортсменов на международную арену.

— Вы ранее говорили, что 7 июля на совете FIS стоит ожидать позитивных новостей по нашему вопросу. Были ли важные решения?
— Вопрос о нашем возвращении не поднимался, — приводит слова Свищёва «Матч ТВ».

Ранее член совета FIS Александр Оспельт (Лихтенштейн) был избран новым президентом организации. Единственным конкурентом Оспельта был уже бывший глава FIS, шведский бизнесмен Йохан Элиаш.

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