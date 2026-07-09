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В семье Спицовых родился сын

В семье Спицовых родился сын
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В семье олимпийского чемпиона Дениса Спицова и его супруги Ксении пополнение. 7 июля 2026 года у них родился сын, об этом родители сообщили в соцсети.

Имя новорожденного пока не называют. Первенец, дочь Ева, появилась на свет в марте 2022 года.

29-летний уроженец Вожеги (Вологодская область) — олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, заслуженный мастер спорта. На его счету также три серебряные и одна бронзовая медаль Олимпийских игр 2018 и 2022 годов, победы и призовые места на этапах Кубка мира.

С будущей женой Ксенией Денис знаком с детства — их мамы работали в одном детском саду. Свадьба состоялась в 2019 году.

Также стало известно, что олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Татьяна Сорина ждёт третьего ребёнка.

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