В ФЛССР заявили о продолжении работы по возвращению россиян к международным стартам

В Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) заявили, что продолжают работать над возвращением российских спортсменов к международным стартам.

«Мы продолжаем верить и, конечно, работать над тем, чтобы следующим шагом стало возвращение лыжников, сноубордистов, фристайлистов и всех наших спортсменов ФЛССР к полноценному участию в международных соревнованиях», – сообщается в телеграм-канале ФЛССР.

7 июля МОК временно снял приостановление деятельности ОКР, действовавшее с 12 октября 2023 года. Организация приняла такое решение, в том числе в связи с началом квалификационного периода как к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, так и к зимним юношеским Олимпийским играм 2028 года, и необходимостью обеспечения равного доступа к этим соревнованиям для всех спортсменов.