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«ISMF ждала зелёного света от МОК». Филиппов — о снятии ограничений с российских атлетов

«ISMF ждала зелёного света от МОК». Филиппов — о снятии ограничений с российских атлетов
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Серебряный призёр в Олимпийских игр — 2026 в ски‑альпинизме россиянин Никита Филиппов заявил, что Международная федерация ски‑альпинизма (ISMF) не хотела допускать российских спортсменов до международных соревнованиях без рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

«Международная федерация ски‑альпинизма только и ждала этого зелёного света от МОК, потому что без рекомендаций МОК она ни в какую не хотела нас допускать к соревнованиям с российским флагом», — приводит слова Филиппова «Матч ТВ».

Напомним, 7 июля МОК временно снял ограничения с Олимпийского комитета России (ОКР) и российских спортсменов.

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