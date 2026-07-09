«Жаль, что уходит такая эпоха». Тренер Брагин — о решении Устюгова завершить карьеру

Первый тренер олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Сергея Устюгова Иван Брагин прокомментировал завершение карьеры Сергея и рассказал о его планах на будущее.

— Я уже давненько знал о решении Сергея завершить карьеру. Рано или поздно карьера любого спортсмена заканчивается. Даже такого великого, как Сергей Устюгов. Он оставил неизгладимый след в сердцах болельщиков и в моём сердце, безусловно. Очень жаль, что уходит такая эпоха. Но рано или поздно все заканчивают карьеру. Хотелось бы, чтобы Сергей реализовался в своей будущей жизни на новом поприще. Всего ему хорошего. Со своей стороны обещаю ему помочь, чем смогу.

— Новое поприще связано с тренерской деятельностью?

— Так понимаю, у него есть несколько предложений. Ещё не принял решение. Но конкретнее ничего не буду говорить, тут лучше к нему обращаться, — приводит слова Брагина «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 8 июля, Сергей Устюгов официально завершил профессиональную спортивную карьеру.