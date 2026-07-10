Алвар Мюльбак будет выступать на лыжах Fischer в сезоне-2026/2027

Шведский лыжник Алвар Мюльбак сменил бренд лыж. Мюльбак подписал контракт с Fischer, хотя на протяжении всей карьеры выступал на Madshus.

«Один из самых ярких шведских талантов в лыжных гонках присоединяется к команде Fischer, стремясь к жёлтым майкам, подиумам и чемпионским медалям. Вместе с командой Lager 157 Ski Team, успешно выступающей на Fischer, Алвар готов к блестящему будущему в жёлтой майке – в том числе на домашнем чемпионате мира в Фалуне.

Основываясь на стабильности, скорости и доверии, мы рады вместе добиваться новых целей. Добро пожаловать, Алвар!» – написала компания на своей странице в социальных сетях.