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Савелий Коростелёв прокомментировал решение МОК

Савелий Коростелёв прокомментировал решение МОК
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Участник Олимпиады 2026 года в Италии российский лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) временно восстановить статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменить рекомендации международным федерациям об ограничениях в отношении российских спортсменов.

«Хорошая новость», – приводит слова Коростелёва «РИА Новости».

Напомним, 7 июля исполком Международного олимпийского комитета отменил рекомендации для федераций видов спорта об ограничениях в отношении российских спортсменов, а также временно восстановил в правах Олимпийский комитет России. Позже стало известно, что вопрос возвращения российских лыжников на международные соревнования не поднимался на совете Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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