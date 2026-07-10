«Спасибо за эмоции, которые объединяли всю страну». ФЛССР поблагодарила Устюгова

Федерация лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) опубликовала обращение с благодарностью российскому лыжнику Сергею Устюгову.

Ранее олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира объявил о завершении карьеры.

«Олимпийский чемпион Сергей Устюгов завершил свою спортивную карьеру. Один из величайших лыжников своего поколения, человек, который подарил болельщикам столько эмоций, гордости и незабываемых моментов. Его путь в лыжных гонках — это история таланта, характера, самоотдачи и настоящей любви к спорту. Яркие победы, мощные финиши, борьба до последнего метра, слёзы радости и моменты, которые навсегда останутся в сердцах миллионов — всё это Сергей Устюгов. Спасибо за каждую гонку. Спасибо за каждую победу. Спасибо за эмоции, которые объединяли всю страну.

Сергей навсегда вписал своё имя в историю отечественных и мировых лыжных гонок. И главное — стал примером для молодых спортсменов и настоящим героем для болельщиков. Желаем удачи во всём, что будет дальше!» – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале федерации.