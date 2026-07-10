Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Спасибо за эмоции, которые объединяли всю страну». ФЛССР поблагодарила Устюгова

«Спасибо за эмоции, которые объединяли всю страну». ФЛССР поблагодарила Устюгова
Комментарии

Федерация лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) опубликовала обращение с благодарностью российскому лыжнику Сергею Устюгову.

Ранее олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира объявил о завершении карьеры.

«Олимпийский чемпион Сергей Устюгов завершил свою спортивную карьеру. Один из величайших лыжников своего поколения, человек, который подарил болельщикам столько эмоций, гордости и незабываемых моментов. Его путь в лыжных гонках — это история таланта, характера, самоотдачи и настоящей любви к спорту. Яркие победы, мощные финиши, борьба до последнего метра, слёзы радости и моменты, которые навсегда останутся в сердцах миллионов — всё это Сергей Устюгов. Спасибо за каждую гонку. Спасибо за каждую победу. Спасибо за эмоции, которые объединяли всю страну.

Сергей навсегда вписал своё имя в историю отечественных и мировых лыжных гонок. И главное — стал примером для молодых спортсменов и настоящим героем для болельщиков. Желаем удачи во всём, что будет дальше!» – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале федерации.

Материалы по теме
«Ну, бывает». Сергей Устюгов — о завершении карьеры
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android