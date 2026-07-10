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Член совета FIS рассказал, как обсуждался допуск россиян к международным соревнованиям

Член совета FIS рассказал, как обсуждался допуск россиян к международным соревнованиям
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Член совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) Туве Дюрхауг рассказала, как происходило обсуждение вопроса допуска российских лыжников к соревнованиям под эгидой организации.

«На данный момент мы ответили «нет». Решение FIS остаётся в силе. Мы знали, что решение МОК будет принято, и у нас состоялась встреча, на которой мы получили информацию и обсудили этот вопрос.

Должна сказать, что лично для меня и для Норвежской лыжной ассоциации ничего не изменилось. FIS не хотела возвращения России, но CAS решил, что они должны иметь возможность вернуться в качестве нейтральных спортсменов», – приводит слова Дюрхауг TV2.

До лета 2026 года Дюрхауг возглавляла Федерацию лыжных видов спорта Норвегии.

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