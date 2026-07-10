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Савелий Коростелёв рассказал об ожиданиях от финала ЧМ по футболу — 2026

Савелий Коростелёв рассказал об ожиданиях от финала ЧМ по футболу — 2026
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Российский лыжник, участник Олимпийских игр — 2026 Савелий Коростелёв, выбравший Аргентину и Испанию в качестве любимых футбольных сборных в своем профиле на «Кинопоиске», поделился ожиданиями от финала чемпионата мира по футболу.

«Я болею за «Барселону», поэтому, конечно, это повлияло на мой выбор любимых команд на чемпионате мира. У меня сейчас две основные команды, которые я бы хотел увидеть в финале. Это Аргентина и Испания», – приводит слова Коростелёва «Кинопоиск».

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории турнир принимают сразу три страны: США, Канада и Мексика.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026
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