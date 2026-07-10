Савелий Коростелёв предположил, влияют ли локации проведения матчей на футболистов

Российский лыжник Савелий Коростелёв сравнил влияние локации проведения соревнований в лыжном спорте и в футболе.

«Да, в лыжах влияют локации. Я думаю, что сейчас в футболе, вполне возможно, влияют локации в том числе, потому что кто-то играет в Канаде, кто-то играет в Мексике – всё-таки разные климатические пояса. Помню информацию о том, что перед матчем Мексика – Англия [на ЧМ-2026] футболистам Англии разрешили выпить виагру, чтобы стабилизировать их состояние на столь высотном стадионе. Так что я уверен, что расположение влияет. И также некоторые команды, допустим, базируются в одном городе, и им не нужно переезжать на матч в другой. И эти перелёты тоже сказываются на восстановлении футболистов», – приводит слова Коростелёва «Кинопоиск».