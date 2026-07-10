«Кубарси и Ямаль перспективные чуваки». Коростелёв — о сборной Испании по футболу

Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал, кого считает перспективными футболистами в сборной Испании.

«В сборной Аргентины, к сожалению, не могу выделить такого перспективного чувака, потому что всё-таки у них состав возрастной очень. И я не знаю, как у них будет вообще с командой уже на следующем чемпионате мира, потому что как-то тревожно за их будущее. А в сборной Испании наоборот. У них один из самых молодых составов – просто россыпь сейчас молодых перспективных чуваков. Есть ребята, которые уже играют на мировом уровне: Кубарси, Ямаль, которые всё ещё в статусах перспективных чуваков, им всего по 18-19 лет. Есть ребята, которые также вышли из Барселоны – это Педри, Гави, Берналь», – приводит слова Коростелёва «Кинопоиск».