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«Совет FIS сильно сопротивляется». Сальтведт — о рекомендациях МОК допустить россиян

«Совет FIS сильно сопротивляется». Сальтведт — о рекомендациях МОК допустить россиян
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Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт заявил, что российским лыжникам не стоит ждать скорого возвращения на международную арену, даже несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

«До сих пор решения о санкциях в отношении российских лыжников принимались с минимальным перевесом голосов, поэтому нынешнее решение вполне может стать определяющим фактором, хотя сопротивление внутри совета FIS [Международная федерация лыжного спорта и сноуборда] по-прежнему остаётся сильным. Если бы Йохан Элиаш был переизбран президентом, никаких сомнений бы не было. Однако после избрания нового президента неопределённость всё ещё сохраняется.

Буду удивлён, если уже в следующем сезоне Александр Большунов вернётся к международным соревнованиям. Многие их соперники не хотят видеть российских лыжников на стартах, пока продолжается конфликт, однако открыто бойкотировать соревнования или предпринимать какие-либо враждебные действия они не станут», – приводит слова Сальтведта «РИА Новости Спорт».

7 июля МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР) и публично рекомендовал всем международным спортивным федерациям снять все ограничения с российских спортсменов.

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