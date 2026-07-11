Видео: Савелий Коростелёв смотрит матч ЧМ по футболу на концерте Егора Крида

Участник Олимпийских игр — 2026, бронзовый призёр этапа Кубка мира — 2025/2026 российский лыжник Савелий Коростелёв показал, как смотрел матч чемпионата мира по футболу — 2026 во время концерта музыкального исполнителя Егора Крида. Видео спортсмен опубликовал у себя на странице в соцсети.

Вечером 10 июля, во время концерта, в 1/4 финала чемпионата мира встречались сборные Испании и Бельгии. Матч завершился победой испанской команды — 2:1.

Ранее Коростелёв рассказал, что болеет на текущем чемпионате мира за сборные Аргентины и Испании. Турнир проходит с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории его принимают сразу три страны: США, Канада и Мексика.