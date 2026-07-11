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Видео: Савелий Коростелёв смотрит матч ЧМ по футболу на концерте Егора Крида

Видео: Савелий Коростелёв смотрит матч ЧМ по футболу на концерте Егора Крида
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Участник Олимпийских игр — 2026, бронзовый призёр этапа Кубка мира — 2025/2026 российский лыжник Савелий Коростелёв показал, как смотрел матч чемпионата мира по футболу — 2026 во время концерта музыкального исполнителя Егора Крида. Видео спортсмен опубликовал у себя на странице в соцсети.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

Вечером 10 июля, во время концерта, в 1/4 финала чемпионата мира встречались сборные Испании и Бельгии. Матч завершился победой испанской команды — 2:1.

Ранее Коростелёв рассказал, что болеет на текущем чемпионате мира за сборные Аргентины и Испании. Турнир проходит с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории его принимают сразу три страны: США, Канада и Мексика.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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