Эбба Андерссон заявила о рецидиве травмы колена во время предсезонной подготовки

Олимпийская чемпионка в марафоне на 50 км классическим стилем ОИ-2026 в Милане на лыжах шведка Эбба Андерссон рассказала о рецидиве травмы колена, который повлиял на предсезонную подготовку. Во время этапа Кубка мира в Хольменколлене (Осло) после неудачного падения у Андерссон обострилась травма, полученная ещё в 2014 году.

«Тогда после финиша мне было трудно выпрямить колено и я чувствовала себя ужасно. У меня подкосились колени, и мне пришлось сделать несколько шагов назад. Бывают моменты, когда я так ужасно злюсь и расстраиваюсь, что не могу выполнять работу без защиты. Так или иначе, но особого выбора у меня нет, поэтому приходится приспосабливаться.

Для меня сейчас есть другой выход: нужно укрепить определённые слабые места и, конечно же, попытаться сбалансировать нагрузку. Сегодня я сосредоточусь на позитивных моментах и ​​на том, что я могу многое сделать на тренировках, что в конечном итоге принесёт пользу и в дальнейшем, этой зимой», — приводит слова Андерссон SVT Sport.