39-летний Вик Уайлд заявил о желании выступить за Россию на Олимпиаде-2030

Двукратный олимпийский чемпион 2014 года, бронзовый призёр чемпионата мира – 2013 российский сноубордист Вик Уайлд заявил о готовности выступить на Олимпийских играх 2030 года во Франции. В августе 2026 года Уайлду исполнится 40 лет.

«Я могу и готов вернуться для выступления на Играх 2030 года», — приводит слова Уайлда ТАСС.

Отметим, что Уайлд завершил профессиональную карьеру в 2022 году.

Вик Уайлд – единственный в истории сноубордист, завоевавший две золотые медали (параллельный слалом, параллельный гигантский слалом) на одних Играх и единственный в истории представитель сборной России по сноуборду, выигравший олимпийское золото.