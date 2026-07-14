«Всё лето буду в гипсе». Вильям Порома сообщил, что сломал лодыжку

Трёхкратный призёр чемпионатов мира (дважды в марафоне) шведский лыжник Вильям Порома сообщил, что получил перелом во время катания на лыжероллерах.

«К сожалению, у меня печальная новость. Во время катания на лыжероллерах я упал и сломал лодыжку, а это значит, что всё лето я буду в гипсе. Мне очень тяжело, и это совсем не то, как я хотел начать сезон.

Мне нужно время, чтобы всё это осмыслить, и я планирую провести несколько дней с семьёй и друзьями, чтобы получить необходимую поддержку. После этого я сосредоточусь на реабилитации и планирую вернуться сильнее, чем когда-либо.

Я благодарен за то, что меня окружают так много замечательных людей. Спасибо всем, кто связался со мной и выразил свою поддержку», — написал Порома на своей странице в соцсети.