Свищёв: FIS заинтересована в проведении соревнований в России

Председатель Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищёв заявил, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) заинтересована в проведении соревнований на территории России.

«Мы займёмся возвращением международных лыжных соревнований в Россию сразу после того, как российские спортсмены на них вернутся. Это немного более сложный процесс, но мы планируем это сделать. Я знаю, как российские болельщики любят лыжи, поэтому международные соревнования должны вернуться в Россию.

Очевидно, что FIS заинтересован в том, чтобы снова проводить соревнования в России. У нас в этом плане всё всегда на высочайшем уровне: трассы, стадионы, оборудование и освещение. Россия — огромный рынок на 150 миллионов человек для любого вида спорта. Все знают, как мы умеем проводить соревнования, поэтому они тоже этого хотят», — приводит слова Свищёва Sport 24.

На данный момент FIS оставила в силе ограничения, действующие в отношении российских и белорусских атлетов, несмотря на рекомендации МОК.