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Панжинский выбрал лучшую лыжницу среди Непряевой, Бьорген, Йохауг, Диггинс и Ковальчик

Панжинский выбрал лучшую лыжницу среди Непряевой, Бьорген, Йохауг, Диггинс и Ковальчик
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2010 в личном спринте российский лыжник Александр Панжинский в телеграм-канале Okko Sport прошёл викторину с целью выбрать лучшую лыжницу в современной истории.

– Вирпи Куйтунен или Наталья Непряева?
– Всё-таки отдам предпочтение Наташе Непряевой.

– Наталья Непряева или Хейди Венг?
– Наташа Непряева.

– Наталья Непряева или Джессика Диггинс?
– Наташа, я тебя люблю, уважаю, но Джесси Диггинс.

– Джессика Диггинс или Марит Бьорген?
– Бьорген.

– Марит Бьорген или Юстина Ковальчик?
– Тоже два принципиальных соперника, но по титулам всё-таки Марит Бьорген.

– Марит Бьорген или Терезе Йохауг?
– Марит Бьорген.

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