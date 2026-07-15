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«Речь не только об украинских атлетах». Глава лыж Германии поддержал допуск россиян

«Речь не только об украинских атлетах». Глава лыж Германии поддержал допуск россиян
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Глава правления Ассоциации лыжных видов спорта Германии (DSV) Штефан Шварцбах представил свою позицию по поводу допуска российских спортсменов на международную арену на фоне новых рекомендаций МОК.

«То, что здесь присутствует высокоэмоциональный компонент, — это понятно. Но я бы не хотел рисовать ситуацию только в чёрных и белых тонах и говорить, что речь идёт только об украинских атлетах — речь, конечно, и о российских атлетах. В конечном счёте именно они страдают от этого больше всего, и они, вероятно, меньше всего в этом виноваты.

Я ещё несколько лет назад чётко обозначил позицию, что считаю гротескным, когда здесь, в тихом кабинете, на чистом листе бумаги, в спокойной Центральной Европе формулируют какие-то правила и предписывают российским атлетам публично выступить против власти в РФ. Звучит классно… для идеального мира. Но не забывайте, что они живут там, и там их семьи. Не всё так просто, как кажется. И я бы хотел, чтобы этот нюанс учитывался в дискуссии о допуске.

Вопрос ещё и в том, действительно ли политические условия изменились настолько, чтобы можно было отменить нейтральный статус и вновь допустить спортсменов под российским флагом к участию в чемпионатах мира и этапах Кубка мира, остаётся открытым. Мы, безусловно, выскажем своё мнение, но процесс принятия решений сейчас идёт сверху вниз», — сказал Шварцбах в эфире BR24 Sport.

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